Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование ДТП с участием двух автобусов в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По предварительным данным, на трассе в Мензелинском районе водитель одного из пассажирских автобусов не уступил дорогу другому, что привело к столкновению. В результате аварии погибли два человека.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Республике Татарстан Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, и о выявленных обстоятельствах происшествия.