Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с происшествием в Татарстане, где девочка получила травмы из-за схода снега с крыши школы в Дрожжановском районе. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ведомства.



Согласно сообщениям, следственные органы республики в настоящее время ведут расследование уголовного дела, возбужденного по подозрению в халатности. По предварительным данным, 13 марта произошел сход снега с крыши школы в одном из сел Дрожжановского района. В результате чего рухнуло крыльцо школы и из-за этого пострадала 16-летняя девочка.



Школьница была доставлена в медицинское учреждение с полученными травмами. На месте происшествия находились еще два ребенка, которые, к счастью, не пострадали.Александр Бастрыкин ожидает от руководителя следственного комитета Татарстана,, отчета о прогрессе расследования данного уголовного дела. Напомним, что после этой трагедии принято решение провести проверку всех зданий социальных учреждений муниципального района.