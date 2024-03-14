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Бастрыкин взял под контроль падение снега с крыши школы в Татарстане

Бастрыкин взял под контроль падение снега с крыши школы в Татарстане

yakutia.info

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с происшествием в Татарстане, где девочка получила травмы из-за схода снега с крыши школы в Дрожжановском районе. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщениям, следственные органы республики в настоящее время ведут расследование уголовного дела, возбужденного по подозрению в халатности. По предварительным данным, 13 марта произошел сход снега с крыши школы в одном из сел Дрожжановского района. В результате чего рухнуло крыльцо школы и из-за этого пострадала 16-летняя девочка.


Школьница была доставлена в медицинское учреждение с полученными травмами. На месте происшествия находились еще два ребенка, которые, к счастью, не пострадали.

Александр Бастрыкин ожидает от руководителя следственного комитета Татарстана, Валерия Липского, отчета о прогрессе расследования данного уголовного дела. Напомним, что после этой трагедии принято решение провести проверку всех зданий социальных учреждений муниципального района.

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