Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту невыплаты зарплат в Челнах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе проверки, связанной с нарушением трудовых прав сотрудников компании «Адреналин Сервис» в Набережных Челнах, сообщает Информационный центр СКР.

Как уточняется в сообщении ведомства, в Telegram-каналах появилась информация о том, что более 30 работников компании уже полгода не получают зарплату. При этом их обращения к работодателю не привели к положительному результату.

Следственное управление СКР по Республике Татарстан начало проверку по этому делу. Бастрыкин поручил руководителю управления Валерию Липскому доложить о промежуточных и итоговых результатах проверки.

Ход расследования взят под контроль в центральном аппарате СКР.

Согласно данным сервиса Rusprofile, в Набережных Челнах зарегистрированы два юридических лица с названием ООО «Адреналин Сервис». Первая компания была основана в 2016 году, вторая — в 2021. Оба предприятия зарегистрированы по одному адресу.

Источник: Коммерсантъ