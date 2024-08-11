Бастрыкин инициировал проверку после падения ребенка с качелей

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал проверку в связи с инцидентом с качелями в Набережных Челнах. На видео зафиксирован момент, когда качели ломаются, и ребенок падает. Событие произошло из-за обрыва конструкции качелей. По указанию Бастрыкина, Валерий Липский, глава следственного управления СК России по Татарстану, начнет процессуальную проверку.

В связи с инцидентом в Набережных Челнах, где ребенок пострадал из-за обрушения конструкции качелей, инициированы серьезные меры для выяснения всех обстоятельств случившегося. Следственный комитет России намерен установить причины, приведшие к данному происшествию, а также определить, кто несет ответственность за ненадлежащее состояние детской игровой площадки.

Кроме того, будет проведена проверка документации, связанной с обслуживанием и безопасностью игровых объектов на территории города, а также изучены материалы, касающиеся их проектирования и установки. Особое внимание уделят проверке соблюдения требований строительных норм и правил, которые регулируют эксплуатацию подобных конструкций.

Следствие также может привлечь к ответственности должностных лиц, уполномоченных контролировать безопасность объектов, на которых играют дети. Родителям пострадавшего ребенка будет оказана необходимая поддержка, а всем другим заинтересованным лицам будет гарантирована возможность рассказать о своих наблюдениях касательно инцидента. Такие меры направлены на предупреждение подобных случаев в будущем и обеспечение безопасности на детских площадках.