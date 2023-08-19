Баста и Полина Гагарина выступят перед елабужанами 19 августа
artevent24.ru
В Елабуге 19 августа на стадионе «Центральный» выступят известные гости, такие как Полина Гагарина и Баста. Всё это в честь 25-летия одной из местных компаний.
Стоит отметить, что вечер завершится салютом.
Кроме того, 30 августа в городе будут отмечать день нефтяника, где гостем мероприятия станет группа «Смысловые галлюцинации». Выступление местного коллектива начнется в 17:00. Вечер так же будет завершен праздничным салютом.