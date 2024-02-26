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Банки увеличат географию трансграничных переводов

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Отечественные банки активно развивают системы трансграничных переводов в национальных валютах. Так, по данным ВТБ на данный момент розничным клиентам доступны переводы средств в 17 стран, а до конца года число таких направлений увеличится. Об этом сообщил в рамках Стратегической недели ВТБ руководитель транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин.

Сегодня, по данным ВТБ, наиболее востребованы трансграничные переводы по номеру телефона, на их долю приходится 78% от общего количества операций. Переводы по реквизитам составляют лишь 5% транзакций, но их совершают преимущественно для оплаты крупных покупок или услуг за рубежом. Средний чек одной операции по реквизитам превышает 600 тысяч рублей, тогда как по номеру телефона наиболее популярны для регулярных нужд, например, переводы родственникам, таким способом клиенты банка переводят в среднем 11 тысяч рублей за один раз.

«Необходимо укреплять «финансовые мосты» с дружественными странами, поэтому последовательно расширяем список направлений для операций с национальными валютами. Сейчас клиентам доступны 17 направлений, уже в этом году мы планируем кратно увеличить их число», – сообщил банкир. Сейчас розничным клиентам банка уже доступны переводы средств в Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Гонконг, Кыргызстан, Молдову, Монголию, Сербию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Осетию, Абхазию. В зависимости от направлений переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.

За 2023 год розничные клиенты ВТБ совершили почти 350 тыс. переводов в валютах дружественных стран, что в 4 раза превосходит показатель 2022 года. Объем операций составил около 40 млрд рублей. Наибольшую долю в количественном выражении занимают переводы в Таджикистан, по объему – в Казахстан. По оценкам экспертов банка, в 2024 году объем трансграничных переводов превысит 200 млрд рублей.

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