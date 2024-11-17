«Балтика» одержала победу над «КАМАЗом»

В рамках 19-го тура Первой лиги состоялся поединок между командами «КАМАЗ» из Набережных Челнов и «Балтикой» из Калининграда.

Игра прошла на стадионе клуба «КАМАЗ» в Набережных Челнах, а главным судьёй на поле был назначен Егор Егоров из Нижнего Новгорода. В итоге хозяева потерпели поражение со счётом 0:1.

Единственный гол в этом матче забил защитник «Балтики» Натан Гассама на 86-й минуте.

После 19 проведённых игр «Балтика» уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 39 очков. «КАМАЗ» же, несмотря на то, что провёл столько же матчей, находится лишь на 12-м месте с 22 очками. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Родиной» 23 ноября, а «КАМАЗ» встретится с «Черноморцем» 24 ноября.