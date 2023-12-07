В ходе исследования было необходимо выяснить потребности автовладельцев Казани и их ожидания от современных заправок.

Cтало известно, что автомобилисты с большой внимательностью относятся к своим машинам и делают это на постоянной основе. Подавляющая часть большинства опрошенных следят за сезонными изменениями, своевременно осуществляют замену шин.

Кроме того, казанские автомобилисты много внимания уделяют техническому обслуживанию машин. Регулярно осуществляют замену моторного масла. Производят заправку только в проверенных АЗС. Меньше половины владельцев автомобилей следят за состоянием лакокрасочного покрытия.

Так же в ходе исследования было выявлено, что большая часть казанцев соотносят качество и стоимость топлива. А лишь 1/5 часть уделяют внимание приложению заправки и ее программе лояльности. Большую часть привлекают разнообразные промо-акции на автозаправках.

В результате исследования стало известно, что сейчас АЗС перестают быть просто местом для заправки. Ведь более чем 70% опрошенных в АЗС могут купить что-либо покушать или выпить, а также необходимые товары для автомобиля.