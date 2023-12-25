Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев назвал Волынец рекламным агентом сериала

Писатель в шуточной форме заявил, что детскому омбудсмену РТ тайно платили. И по этой причине она рекламировала картину задолго до премьеры.



«Это эффект Барбары Стрейзанд, когда она пыталась запретить что-то там, прикрыть какую-то информацию, но, наоборот, привлекла к этому внимание», — рассказал Гараев.



Роберт Гараев подчеркнул, что «запрет» сериала, можно считать отличным рекламным приемом, так как это заинтересовывает зрителей на начальном этапе.