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· Артем Акчурин

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев назвал Волынец рекламным агентом сериала

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев назвал Волынец рекламным агентом сериала

m.gazeta.ru

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Писатель в шуточной форме заявил, что детскому омбудсмену РТ тайно платили. И по этой причине она рекламировала картину задолго до премьеры.

«Это эффект Барбары Стрейзанд, когда она пыталась запретить что-то там, прикрыть какую-то информацию, но, наоборот, привлекла к этому внимание», — рассказал Гараев.

Роберт Гараев подчеркнул, что «запрет» сериала, можно считать отличным рекламным приемом, так как это заинтересовывает зрителей на начальном этапе.

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