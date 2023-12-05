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Автор книги «Слово пацана» намекнул на концовку сериала

Автор книги «Слово пацана» намекнул на концовку сериала

mail.ru

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Не нужно ждать счастливый конец данной истории, заявил автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев.

Кроме того, Гараевым был опубликован видеоролик, на котором можно проследить очень эмоциональную реакцию фаната на происходящее в сериале.

Автор видео отметил, что он читал эту книгу и знает, что примерно случится с «Пальто».

Автор книги, отметил что сценарий фильма Жоры Крыжовника является полностью уникальным продуктом и не является полной экранизацией его книги.

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