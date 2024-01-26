«Автодор» уточнил, когда проезд по М-12 будет бесплатным

«Автодор» сообщил, когда по трассе М-12 в Татарстане можно будет проезжать бесплатно. Такие изменения были приняты из-за масштабных снегопадов. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

На участке от Канаши до Шали плата не взимается до полной ликвидации выпавшего снега. По сообщению «Автодора» на данный момент обнуляются уже совершенные оплаты за указанный участок для пользователей, которые проезжали с 06:00 17 января. Тем, кто уже оплатил за проезд, компенсируют средства в полной мере.

На сегодняшний день неизвестно по какое число обнуляется плата, так как трассу продолжают чистить. Всего на указанном участке было убрано более 2 млн кубометров снега.