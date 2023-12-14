«Автодор»: проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4,5 тысяч рублей

Тарифы на проезд по уже доступным дорогам М-12 «Восток» после старта движения Москва-Казань останутся неизменны. Данные приводит госкомпания «Автодор».

До конца текущего года в планы входит открытие движения по всем 810 км М-12.

Для владельцев легковых автомобилей стоимость пути Москва-Казань составит порядка 4400 рублей.

Стоимость проезда от Нижнего Новгорода до столицы Татарстана на легковом классе автомобилей обойдется в 1660, а на грузовом транспорте 3912 рублей.

Ранее Путин дал обещание проверить, почему казанные цены на автотрассе не соответствуют действительности.

Стоит отметить, что президент также озвучил о планах на строительство скоростной магистрали Москва — Казань — Тюмень — Новосибирск, он добавил, что на реализацию данной идеи деньги есть.