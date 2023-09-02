Автобусы "Казань-Ульяновск" начнут ходить ежедневно

С начала следующего года планы на маршрут "Казань - Ульяновск" рельсового автобуса ожидают изменения. Согласно информации от главы Миндортранса Республики Татарстан, Фарита Ханифова, автобус будет курсировать ежедневно, вместо текущего трехразового расписания, действующего только по пятницам, субботам и воскресеньям. Причиной изменения расписания стали постоянные жалобы пассажиров на нехватку сидячих мест.



Фарит Ханифов отметил, что данный маршрут пользуется большой популярностью среди жителей регионов, и каждый рейс автобуса полностью забит, перевозя более 200 пассажиров.