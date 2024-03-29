Авдонина рассказала, когда в Татарстане начнется нашествия клещей

В скором времени в Татарстане начнется период активности клещей, однако наиболее интенсивная активность этих насекомых проявится лишь при стабильно теплой погоде. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина

«Наши клещи начинают пробуждаться при температуре от плюс одного до плюс трех градусов. Однако наиболее активное поведение они проявляют при температуре выше 15 градусов. Пока рано говорить об их активности», — отметила она во время пресс-конференции.

По ее словам, в настоящее время в Татарстане не зафиксировано случаев нападения клещей на людей. Кроме того, Любовь Авдонина призвала жителей республики, проживающих на эндемичных территориях, делать вакцинацию от клещевого энцефалита, отметив, что в регионе доступно 30 видов данной вакцины.