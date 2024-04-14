Новости Татарстана
· 16+ · Артем Акчурин

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Ак Барс

Подписаться в Telegram

Форвард Артем Лукоянов выразил свою позицию относительно своего будущего в клубе "Ак Барс". Он отметил, что, помимо текущих переговоров с клубом, у него имеется несколько предложений от других команд.

Лукоянов заявил, что его главный приоритет - остаться в "Ак Барсе", однако он не уверен, насколько его здоровье позволит ему оставаться в Казани. Он удивлен, что за всю карьеру практически не испытывал травм. В данный момент он участвует в переговорах и рассматривает различные аспекты будущего в клубе. Также он рассказал о четырех предложениях от других клубов, но подчеркнул, что не желает уезжать.

Напомним, в прошлом регулярном сезоне Лукоянов набрал 16 (9+7) очков за 64 игры. Однако во время розыгрыша Кубка Гагарина он остался без очков после пяти матчей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане из-за загрязнения реки с карты пропала деревня

Новости Казани

23 часа назад

В Казани были слышны сирены гражданской обороны

перекись водорода от грибка в ванной

Новости Татарстана

3 часа назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

юрист по строительству в Москве

Новости Татарстана

7 часов назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Новости Казани

23 часа назад

Из-за ремонта на Баумана «Казанскому коту» пришлось переехать

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане женщина погибла при столкновении легковушки и Камаза

Новости Татарстана

8 часов назад

Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане рабочая неделя начнется с грозы и потепления до +16

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Новости Татарстана

7 часов назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Казани

8 часов назад

В Культурном центре Пушкина в Казани прямо в стене прорубили дверь для хостела

Новости Татарстана

8 часов назад

Из Казани в Сургут с 13 апреля стартовали прямые авиарейсы

Новости Татарстана

8 часов назад

7,5 млрд рублей потратят на реконструкцию аэропорта Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
5 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.