Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»
Ак Барс
Форвард Артем Лукоянов выразил свою позицию относительно своего будущего в клубе "Ак Барс". Он отметил, что, помимо текущих переговоров с клубом, у него имеется несколько предложений от других команд.
Напомним, в прошлом регулярном сезоне Лукоянов набрал 16 (9+7) очков за 64 игры. Однако во время розыгрыша Кубка Гагарина он остался без очков после пяти матчей.
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