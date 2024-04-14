Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Форвард Артем Лукоянов выразил свою позицию относительно своего будущего в клубе "Ак Барс". Он отметил, что, помимо текущих переговоров с клубом, у него имеется несколько предложений от других команд.





Лукоянов заявил, что его главный приоритет - остаться в "Ак Барсе", однако он не уверен, насколько его здоровье позволит ему оставаться в Казани. Он удивлен, что за всю карьеру практически не испытывал травм. В данный момент он участвует в переговорах и рассматривает различные аспекты будущего в клубе. Также он рассказал о четырех предложениях от других клубов, но подчеркнул, что не желает уезжать.Напомним, в прошлом регулярном сезоне Лукоянов набрал 16 (9+7) очков за 64 игры. Однако во время розыгрыша Кубка Гагарина он остался без очков после пяти матчей.