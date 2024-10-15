Артем Карсаков — инженер-технолог, донор крови и борец за экологию

Сутки ведущего инженера «Транснефть – Прикамье» Артема Карсакова, кажется, вмещают гораздо больше 24 часов. Помимо ответственной работы времени ему хватает на спасение жизней и заботу о природе.

Транспортировка нефти в надежных руках

«В трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов я пришел осознанно, сфера соответствовала моему образованию», — говорит ведущий инженер отдела главного технолога аппарата управления АО «Транснефть - Прикамье» Артем Карсаков.

Четко осознавая цель своей работы, за 7 лет он ни разу не пожалел о профессиональном выборе. В его должностные обязанности входит расчет режимов работы магистральных трубопроводов с учетом наиболее безопасных и выгодных вариантов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Результат комплексного подхода – выполнение плановых показателей и экономия денежных средств компании.

Артем Карсаков – постоянный участник научно-технических конференций молодежи и автор работ, нацеленных на повышение качества и безопасности производственных процессов. К слову, одно из его предложений по улучшению сберегает предприятию порядка 80 млн рублей в год.

«Для специалиста в моей сфере важно глубоко понимать суть поставленных задач, выполнять возложенные обязательства своевременно, быть ответственным и просчитывать все действия по несколько раз, ведь цена ошибки невероятно высока. Помимо этого, необходимо анализировать выполняемые процессы и по возможности выдвигать предложения по их улучшению», — убежден инженер.

Донорство — долг медицине

Впервые Артем Карсаков сдал кровь в 2013 году еще будучи студентом Казанского национального исследовательского технологического университета. Сегодня на его счету уже 30 донаций. Оба родителя медики, и это во многом повлияло на его решение быть донором крови. Династию медиков не продолжил, зато стал причастным к спасению человеческих жизней.

«Главный принцип добровольной сдачи крови — анонимность, она делает процесс бескорыстным. Я не знаю кому будет перелита моя кровь, и пациент не знает чью кровь перелили ему. Но мне достаточно того, что кто-то остро нуждающийся своевременно получил помощь. Спасти жизнь - главная цель любого неравнодушного человека, это одна из наиболее важных вещей», — объясняет свою позицию донор.

«Зеленые» традиции

В прошлом трубопроводчик увлекался автоспортом — принимал участие в кольцевых авто- и мотогонках в качестве судьи. В семейной жизни дел прибавилось, немало сил направлено на профессиональное развитие.

Однако время всегда находится на такие добрые дела, как участие с коллегами в «зеленых» акциях. В этом году инженер вместе с супругой и дочкой высадили саженцы дуба недалеко от Казани.

«Экология — вещь невероятно хрупкая. Даже небольшие антропогенные влияния человеческой деятельности могут привести к непоправимым последствиям для всей планеты. Поэтому нужно делать все от нас зависящее, чтобы беречь экологическое равновесие», - считает Артем Карсаков.

А семью на корпоративные экологические десанты инженер берет с собой для того, чтобы привить полезные привычки подрастающей дочери. В будущем у нее будут свои дети, и она обязательно передаст хорошую и важную традицию следующему поколению.



Автор: Карим Биктимиров