Арбитражный суд РТ обязал «Тулпар Эйр» выплатить 451 млн рублей своему бывшему директору

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск бизнесмена и экс-директора "Тулпар Эйр" Азата Хакима к авиакомпании. Об сообщает "Ъ Волга-Урал" со ссылкой на самого господина Хакима. Азат Хакимов предполагает, что не будет оспаривать решение суда из-за того, что тогда дело может затянутся. Кроме того, бизнесмен считает, что по сравнению с оценкой, которую проводил независимый ответчик, решение судей отличается примерно на одну треть в меньшую сторону. Бизнесмен продал свою долю за 420 млн рублей, но через год подал в суд с требованием еще 890 млн руб., утверждая, что получил слишком маленькую сумму. В ответ ТАИФ подал встречный иск, обвинив его в том, что его уход поставил компанию под угрозу банкротства, и потребовал вернуть 420 миллион рублей, а также 51 миллион рублей в виде процентов. Напомним, что 1 октября стало известно, что оценка доли экс-директора Азата Хакима в авиакомпании "Тулпар Эйр" была снижена с 1,3 млрд руб. до 871 млн рублей.