Апрельское похолодание сказалось на вредителях в Татарстане

Аномальное похолодание в конце апреля положительно сказалось на состоянии посевов в Татарстане. Об этом сообщил Идрис Гатин, замдиректора республиканского филиала Федерального центра оценки безопасности продукции АПК.

Гатин добавил, что часть хозяйств уже завершила ранний сев ячменя, пшеницу сеют сейчас, а для кукурузы и подсолнечника почва ещё не прогрелась.

По его словам, республиканское зерно поставляется в 20 стран. Перед экспортом каждая партия проходит строгую проверку на соответствие требованиям Технического регламента, ГОСТа и стандартов стран-импортеров, пишет Татар-Информ.