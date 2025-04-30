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Апрельское похолодание сказалось на вредителях в Татарстане

Заморозки и дожди в конце апреля улучшили фитос...

shedevrum.ai

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Аномальное похолодание в конце апреля положительно сказалось на состоянии посевов в Татарстане. Об этом сообщил Идрис Гатин, замдиректора республиканского филиала Федерального центра оценки безопасности продукции АПК.

Гатин добавил, что часть хозяйств уже завершила ранний сев ячменя, пшеницу сеют сейчас, а для кукурузы и подсолнечника почва ещё не прогрелась.

По его словам, республиканское зерно поставляется в 20 стран. Перед экспортом каждая партия проходит строгую проверку на соответствие требованиям Технического регламента, ГОСТа и стандартов стран-импортеров, пишет Татар-Информ.

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