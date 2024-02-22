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АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое учение на подводном переходе трубопровода через реку в Удмуртской Республике

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое учение на подводном переходе трубопровода через реку в Удмуртской Республике

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» провели плановое комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода (ППМН) Киенгоп – Набережные Челны через р. Каму в Удмуртской Республике. Цель - поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций, совершенствование практических навыков и знаний персонала, проверка работоспособности оборудования.

По сценарию КУТЗ оператору поступил сигнал о «снижении» давления на ППМН ниже допустимого, после чего транспортировка нефти была условно остановлена. В ходе учений также были предложены дополнительные вводные, усложняющие выполнение задачи.

Дежурный передал информацию оперативным и диспетчерским подразделениям. Оперативно на рубежи локализации прибыли аварийные службы нефтеперекачивающих станций «Малая Пурга» и «Набережные Челны».

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессионального и нештатного аварийно-спасательных формирований предприятия.

Условная авария на подводном переходе магистрального трубопровода была оперативно устранена. В ходе учения было использовано 930 метров зимних боновых заграждений, емкости для временного хранения, задействовано 240 нефтесборщиков общей производительностью 150 куб. м в час, а также ледорезное оборудование. Работники лаборатории эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение КУТЗ.

В занятии приняли участие 117 человек, использовалось более 78 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

Наблюдатели положительно оценили работу сотрудников подразделений АО «Транснефть - Прикамье». Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Все работы, предусмотренные программой проведения КУТЗ, выполнены своевременно.

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