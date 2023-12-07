АО «Транснефть – Прикамье» подключило участок нефтепровода после реконструкции в Татарстане

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило технологическое подключение реконструированного участка подводного перехода магистрального нефтепровода (ППМН) Усть - Балык - Курган - Уфа – Альметьевск через р. Ик.

Комплекс мероприятий выполнялся в период 72-часовой плановой остановки работы нефтепровода на территории Республик Татарстан и Башкортостан. Цель – обеспечение стабильной и надежной работы трубопроводов системы ПАО «Транснефть».

Реконструкция ППМН проводилась в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО «Транснефть - Прикамье» на 2022 -2023 гг. Выполнена сварка более 820 стыков, проверка которых была проведена с применением методов неразрушающего контроля. Кроме того, специалисты провели полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубной диагностики, проверили состояние изоляционного покрытия участка нефтепровода.

Общая протяженность ППМН, подключенного к действующей системе магистральных трубопроводов, составляет более 9 км. Строительство участка велось c января 2023 года.

Технические мероприятия реализованы с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

В настоящее время транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу возобновлена и производится согласно графику, трубопровод функционирует в штатном режиме.