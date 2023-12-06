АО «Транснефть — Прикамье» - победитель республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

По итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» АО «Транснефть – Прикамье» завоевало второе место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Церемония награждения состоялась в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Определение победителей, а также номинирование организаций для их участия в федеральном этапе осуществлялось Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Эксперты высоко оценили системность подхода АО «Транснефть – Прикамье» к реализации принципов социального партнерства, а также исполнение нормативных документов.

Принципы социального партнерства лежат в основе социальной политики предприятия, что позволяет обеспечивать высокий уровень защищенности работников. Перечень программ обширен, работникам гарантируются безопасные и комфортные условия труда, медицинское обеспечение, предоставляется возможность профессионального роста, санаторно-курортного оздоровления и многое другое.

Справочно:

Победителем Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» АО «Транснефть — Прикамье» становилось неоднократно. Состязание проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно с 2000 года. Цель – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, распространение положительного опыта, а также создание позитивного социального имиджа.