Андрей Аршавин примет участие в «Играх будущего» в Казани

Популярный футболист Андрей Аршавин приедет в Казань для участия в мероприятиях «Игр будущего». Футболист будет играть в матче, который будет проходить в рамках программы «Футбол для дружбы» 23 февраля.

Кроме того, Аршавин проведет встречу с фанатами и автограф-сессию, которая пройдет в тот же день.

Напомним, что Андрей Аршавин играл за сборную Россию по футболу, питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал». Сейчас он занимает должность советника гендиректора по молодёжному футболу в «Зените».

Помимо футбола, в рамках международного турнира будет организован хоккейный матч с участием известных отечественных хоккеистов. Среди них будет Павел Дацюк, Илья Ковальчук и другие. Встреча пройдет со спортсменами из юношеских спортивных школ столицы Татарстана.