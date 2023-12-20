«Яндекс»: «Слово пацана» пользователи искали почти 92 млн раз
dzen.ru
Запрос «Слово пацана» в поисковую систему «Яндекс» вводили почти 92 млн раз.
Такая статистика появилась на сайте wordstat.yandex.
Стоит подчеркнуть, что пользователи поисковой системы «Яндекс» вводили данный запрос – примерно 91,8 млн раз. Вторым по популярности стал запрос – «смотря слово пацана». А третьим – «смотреть слово пацана». Соответствующими было набрано порядка 39 млн запросов.
Кроме того, пользователи часто запрашивали главный саундтрек сериала – «Пыяла», режиссера – Жору Крыжовника и имена главных героев киноленты.
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