«Яндекс»: «Слово пацана» пользователи искали почти 92 млн раз

Запрос «Слово пацана» в поисковую систему «Яндекс» вводили почти 92 млн раз.

Такая статистика появилась на сайте wordstat.yandex.

Стоит подчеркнуть, что пользователи поисковой системы «Яндекс» вводили данный запрос – примерно 91,8 млн раз. Вторым по популярности стал запрос – «смотря слово пацана». А третьим – «смотреть слово пацана». Соответствующими было набрано порядка 39 млн запросов.

Кроме того, пользователи часто запрашивали главный саундтрек сериала – «Пыяла», режиссера – Жору Крыжовника и имена главных героев киноленты.

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