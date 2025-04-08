Яндекс организовал более 42 тысяч бесплатных поездок на такси в Татарстане

Благотворительный проект «Помощь рядом» от Яндекса подвёл итоги инициативы «Поездки для НКО» за 2024 год. С начала января и до конца декабря жители Татарстана, находящиеся под опекой некоммерческих организаций, совершили на такси более 42 тысяч поездок без оплаты. Из этого числа свыше 7,5 тысяч поездок пришлись на семьи с детьми до 12 лет. В программе участвуют 45 НКО из региона. В прошлом году к ним присоединились «Просто другие» и фонд «Ангел веры».

В масштабах страны партнёрские фонды проекта заказали более 520 тысяч поездок, что на 14% больше по сравнению с 2023 годом. На конец декабря в инициативе участвовали 188 организаций из разных городов — среди них как крупные, так и небольшие локальные, например, «Благое дело» из Верх-Нейвинского и социальная служба «Оптима» из Саяногорска.

В декабре завершился очередной этап отбора участников. По его итогам к программе подключили ещё 58 НКО — одни начали пользоваться поездками сразу, другие — уже после новогодних праздников.

В среднем одна организация заказывает около 2900 поездок в год, что составляет примерно восемь поездок в день. Такси особенно важно для тех, кому трудно передвигаться на общественном транспорте — поездки нужны, чтобы добраться на приём к врачу, на занятия, в учебные или реабилитационные центры.

Программа действует с 2020 года. Финансирование поездок обеспечивается за счёт округлений в сервисах Яндекса и поддержки со стороны компании. Округление работает в восьми сервисах: Яндекс Go, Маркет, Лавка, Еда, Деливери, Заправки, Самокаты и Доставка. Водители, которые сотрудничают с программой, не платят комиссию. Участие в программе возможно только после конкурсного отбора. Следующий приём заявок откроется осенью 2025 года — для этого фонд должен пройти верификацию и подать заявку на сайте «Помощи рядом».