Американский баскетболист пояснил, почему хочет остаться играть в УНИКСе

Баскетболист Эрик Грин, играющий за казанский УНИКС, рассказал, что не знал о своих американских соотечественниках, которые играют в других видах спорта. Например: Майк Кристенсон играет за волейбольный Зенит-Казань, Митчелл Миллер и Райли Барбер выступают за «Ак Барс».

Также баскетболист добавил, что в российской баскетбольной лиге очень интересно играть и в ней большая конкуренция. За свою карьеру Грин успел поиграть более чем в 6 странах мира.