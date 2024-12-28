Алексей Пустозеров подписал контракт с «Ак Барсом» на минимальных условиях

Форвард Алексей Пустозеров, ранее выступавший за «Салават Юлаев», присоединился к казанскому «Ак Барсу» на условиях минимального контракта. Главный тренер команды Анвар Гатиятулин и генеральный менеджер Марат Валиуллин прокомментировали этот переход.

«Я работал с Алексеем с его семилетнего возраста и всегда следил за карьерой своих воспитанников, включая его. Это быстрый универсальный игрок, который может усилить команду, играя на любой позиции. Контракт двусторонний, но у всех игроков нашей системы равные шансы проявить себя», — отметил Гатиятулин.

Валиуллин подчеркнул, что Пустозеров согласился на двустороннее соглашение и минимальные условия контракта. Более того, хоккеист готов отправиться в Альметьевск для набора игровой формы, что демонстрирует его решимость.

«Он не побоялся трудностей, согласился на минимальный контракт, понимая, что это шанс для развития. Ему всего 24 года — вся карьера впереди. К тому же, интерес к нему проявляли ещё два клуба, так что за него пришлось побороться», — прокомментировал Валиуллин, сообщает БИЗНЕС Online.