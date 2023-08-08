Актер Пашутин: «Пугачева не подозревала, что Россия проживет без нее»

Россия - страна самодостаточная, способная легко обойтись без тех знаменитостей, которые демонстративно покинули ее из-за политики, спецоперации или собственных непомерных амбиций. Об этом рассказал народный артист Александр Пашутин, который стал приглашенным гостем фестиваля "На семи холмах".

Пашутин убежден и поделился этим с кировчанами, что Алла Борисовна Пугачева теперь посещает русофобские фестивали Лаймы Вайкуле в Юрмале вовсе не из-за старой дружбы, а потому, что в РФ на события культурной жизни (и большие, и малые) ее просто не зовут - нет такой нужды.

"Вот теперь и ездит на затрапезную юрмальскую тусовку этой русофобки Вайкуле. Пытается делать хорошую мину при плохой игре! Пугачева не ожидала, что Россия легко проживет и без нее", — заявил Пашутин.

Такая же история и с Чулпан Хаматовой, уверен артист. Им всем место - за бортом, поскольку на Западе они не будут востребованными звездами, а в России уже утратили свою славу и растеряли поклонников.