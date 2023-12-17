Актер Копейкин высказался о продолжении сериала «Слово пацана»

О вероятном продолжении сериала «Слово пацана» рассказал актер Вячеслав Копейкин, который отыграл одну из центральных ролей фильма - Турбо.



Актер заявил, что о продолжении и новом сезоне, нашумевшего сериала ничего неизвестно. Копейкин подчеркнул, что даже режиссер Крыжовников ничего не знает об этом.



Кроме того, актер высказался по поводу негатива в адрес своего персонажа. Он надеется, что он не будет в будущем ассоциироваться именно с этим героем.Сериал «Слово пацана» снят о казанских группировках 80-90-х, которые были распространены по всему городу.