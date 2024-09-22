«Ак Барс» одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче с Сочи

В заключительном этапе матча «Ак Барс» показал зрелищный хоккей, оставив Сочи без шансов на успех.

Театральные комбинации на льду и мощная игра в атаке стали визитной карточкой казанской команды. С каждыми минутами на площадке всё более ощущалась уверенность игроков «Ак Барса», что выразилось в стремительных контратаках и грамотной работе в обороне.

Никита Лямкин открыл счёт в первом периоде, продемонстрировав отменное мастерство. За ним последовали взрывные голы Егора Коршкова и Дмитрия Яшкина, укрепившие преимущество хоккеистов из столицы Татарстана. Артём Галимов и Семён Терехов также внесли свой вклад в разгром «Сочи», что позволило команде установить комфортный отрыв.

Несмотря на успешный старт «Ак Барса», соперники смогли вернуть две шайбы, однако надежды на камбэк не осуществились. Теперь взоры казанцев направлены на следующий поединок, который состоится 25 сентября против «Лады». «Сочи» же остаётся в сложной ситуации, расположившись на 11-й строчке Восточной Конференции и пытаясь найти свою игру в дальнейшем.