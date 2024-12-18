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«Ак Барс» обсуждает возможности обмена Коршунова

В казанском хоккейном клубе «Ак Барс» активно о...

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В казанском хоккейном клубе «Ак Барс» активно обсуждают перспективы нападающего Егора Коршкова и возможный обмен игрока.

Главный тренер Анвар Гатиятулин прокомментировал ситуацию, отметив, что присутствие Коршкова на скамейке запасных связано с текущими потребностями команды в каждом отдельном матче.

Гатиятулин подчеркнул, что все решения принимаются прозрачно и без обид, как со стороны клуба, так и со стороны игрока. Он указал на проблемы с физической формой Коршкова, которые не позволяют ему регулярно выходить на лед в основном составе. Однако тренер выразил надеждуЧто касается слухов о возможном обмене, Гатиятулин признал, что такие разговоры действительно имели место. Тем не менее, он уверен в конкурентоспособности нынешнего состава «Ак Барса» и отметил, что усиление команды всего на одну-две позиции может значительно повысить шансы на успех. В целом тренер настроен оптимистично и надеется на позитивные изменения как для Коршкова, так и для команды в целом, сообщает InKazan.

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