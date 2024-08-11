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Яица снизились в стоимости на 3,3%

По состоянию на 5 августа, стоимость десятка яи...

tmvl.ru

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По состоянию на 5 августа, стоимость десятка яиц уменьшилась на 3,3% и составила 94,23 рубля. Кроме этого, наблюдается следующее:

Помидоры стали дешевле на более чем 5%, достигнув цены 149,84 рубля за килограмм. Цена огурцов уменьшилась с 91,23 рубля до 89,72 рубля, а столовая свекла подешевела с 56,28 рубля до 53,73 рубля.

Тем не менее, ряд товаров подорожал. Так, сливочное масло прибавило в цене 1,09% и теперь стоит 762,32 рубля за килограмм. Фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 2,35%, достигнув 500,02 рубля. Пшеничная мука подорожала на 1,83% и стоит 41,87 рубля, а макаронные изделия из муки высшего сорта выросли в цене на 1% до 69,71 рубля.

Анализируя ситуацию на потребительском рынке, можно заметить, что основные тенденции формируются под влиянием уровня инфляции и изменения внешнеэкономической ситуации. Прогнозы на ближайшие месяцы предполагают продолжение скачков цен как на продукты питания, так и на непродовольственные товары. Это требует от потребителей большей внимательности и готовности к изменениям в своих расходах.

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