AI Awards 2025: объявлены победители рейтинга искусственного интеллекта, составленного нейросетью

В Москве прошла церемония награждения победителей премии в области ИИ, победителей в которой определила нейросеть — AI Awards 2025. Ведущие эксперты, учёные, представители компаний, вузов, исследовательских центров и государственных структур со всей страны собрались в Центре событий РБК, чтобы узнать результат работы нейросетевого жюри.

Премия AI Awards, организованная билайн Big Data & AI (команда по развитию искусственного интеллекта и больших данных), состоялась второй год подряд и уже вышла за рамки награждения ИИ-разработчиков, а стала местом концентрации передовых технологий, площадкой для демонстрации достижений в области искусственного интеллекта и обмена опытом ведущих умов России.

Экспертами деловой программы «Разговор по ИИ-душам» выступили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор, ИТ-директор «Газпром нефти» Антон Думин, директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов, генеральный директор билайна Сергей Анохин, футуролог и эксперт по усилению интеллекта в экономике Данила Медведев, управляющий директор - начальник управления экспериментальных систем машинного обучения Департамента общих сервисов «Салют» ПАО «Сбербанк» Сергей Марков.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:

«Премия AI Awards объединила ведущих игроков рынка, которые рассказывают о результатах реализации проектов в области ИИ. В этом году рейтинг формировался на основе анализа 1,6 млн публикаций из СМИ и открытых источников на тему искусственного интеллекта. Сбором и первичной обработкой данных занималась компания-разработчик одноименной системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В этом году в рейтинге учитывались данные по 85 регионам, 42 персоналиям, 69 федеральным органам исполнительной власти и 1045 организациям, 531 из которых попала в рейтинг. Мы продолжим развивать и расширять масштабы премии, чтобы как можно больше передовых проектов и компаний, развивающих технологии в разных отраслях были замечены».

Технический директор Brand Analytics Григорий Островский:

«Использование нейросетевых технологий для формирования рейтинга AI Awards — это не только инновационный подход к оценке достижений в сфере ИИ, но и наглядная демонстрация объективности и прозрачности самого процесса. Для формирования рейтинга AI Awards мы обработали более 40 миллиардов сообщений, выделив 1,6 миллиона релевантных публикаций об искусственном интеллекте в СМИ и открытых источниках на русском языке. Такой подход, когда искусственный интеллект объективно ранжирует исходные данные, позволяет обнаружить уникальные проекты и организации в разных регионах России, которые вносят значительный вклад в развитие ИИ и теперь находятся в рейтинге наряду с крупными игроками этой отрасли. Учитывая стремительный рост применения искусственного интеллекта в промышленности, медицине, разработке новых технологий, уверен, что и в будущем премия останется важной площадкой для обмена опытом и признания достижений различных компаний в этой важной для развития нашего государства сфере».

В этом году нейросеть определяла победителей в 10 номинациях. Лидерами стали:

ИИ в образовании - Высшая школа экономики

ИИ в банках - СберБанк

ИИ в ритейле - Wildberries & Russ

ИИ в промышленности - Росатом

ИИ в кибербезопасности - Лаборатория Касперского

ИИ в импортозамещении - СберБанк

Искусственный интеллект для здравоохранения - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ Москвы

Регионы. Вклад в развитие ИИ - Пермский край, Нижегородская область

ФОИВы. Вклад в развитие ИИ - Министерство здравоохранения РФ

Личный вклад в развитие ИИ - доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор AIRI Иван Оселедец

Награды в номинации «За особый вклад в развитие ИИ» получили Альфа-Банк и Томская область.

Генеральный партнер премии - медиахолдинг МАЕР. Партнёр по данным - Brand Analytics. Информационные партнеры - РБК, Ассоциация больших данных, Ассоциация ФинТех, АНО «Лаборатория цифровой трансформации», Сеченовский университет Минздрава России, Институт ИИ МГУ, Университет Иннополис, Код Дурова, Университетский консорциум исследователей больших данных, 4CIO. При поддержке супераппа для бизнеса eXpress и АНО «Цифровая экономика».