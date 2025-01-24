Ахметова: Надо ввести моду на семейные ценности и многодетную семью в Татарстане

На заседании коллегии Управления ЗАГС Кабмина Татарстана глава ведомства Эльвира Ахметова отметила необходимость пропаганды семейных ценностей и популяризации многодетных семей.

Она напомнила, что пик рождаемости в республике пришёлся на конец 1980-х, когда родилось более 70 тысяч детей, а второй всплеск произошёл в 2015 году. Однако в последние годы показатели остаются стабильными. В Татарстане доступно 61 вид социальной помощи для семей, из которых 9 финансируются федеральным бюджетом.

Ахметова подчеркнула, что семейные проблемы следует выявлять на ранних этапах, поскольку разногласия часто начинаются задолго до обращения в ЗАГС за разводом.

Она также указала, что только 18% молодожёнов заводят детей в первый год брака. Современная молодёжь делает упор на образование и карьеру, откладывая создание семьи. Для изменения этой тенденции, по её словам, требуется межведомственная просветительская работа, пишет «Татар-информ».