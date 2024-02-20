Новости Татарстана
· Артем Акчурин

«Агросила» выделит 4 млрд рублей на развитие птицефабрики

Подписаться в Telegram

Общий объем инвестиций в реализацию инвестпрограммы Пермской птицефабрики до 2027 года составит около 4 млрд рублей, из которых 900 млн рублей планируется направить на работы к 2024 году. Об этом сообщила гендиректор АО «Агросила» Светлана Барсукова.

По ее словам, эти средства будут использованы на реконструкцию птичников, внедрение новой системы вентиляции, замену оборудования и начало строительства двух новых птичников, что позволит птицефабрике достичь производственных показателей в 60 тыс. тонн мяса птицы в живом весе к 2028 году.

Анализ показал, что прошлый год был отмечен засушливыми условиями, вызвавшими снижение урожайности основных культур. Например, валовый сбор зернобобовых культур составил 259 тыс. тонн, сахарной свеклы – 755 тыс. тонн, подсолнечника – 24,3 тыс. тонн, рапса – 11 тыс. тонн.

С целью диверсификации «зерновой корзины» «Агросила» постоянно находится в поиске агротехнологии, которая позволит создать оптимальные условия для производства сельхозкультур в условиях засухи.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мужчина умер во время футбольного матча в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

провести дезинсекцию от тараканов в квартире

Лонгриды

23 часа назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане назначили новых заместителей министров

страйкбол для детей 11 лет в Москве

Новости Татарстана

8 часов назад

Киберкоманда «Ак Барс» проиграла в первом матче «Игр будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается плавное потепление

Новости Татарстана

день назад

Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казани из-за ДТП встали трамваи
Лонгриды
6 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

43 минуты назад

Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом

Гид по скидкам Казани

день назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

час назад

«Агросила» выделит 4 млрд рублей на развитие птицефабрики

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
7 дней назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

2 часа назад

Загитова станет генменеджером своей школы в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

«Агросила» направит на развитие проектов более 5 млрд рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани скончался рабочий на стройке станции метро
От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.
Интересное в Казани
6 дней назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.