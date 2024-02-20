«Агросила» выделит 4 млрд рублей на развитие птицефабрики

Общий объем инвестиций в реализацию инвестпрограммы Пермской птицефабрики до 2027 года составит около 4 млрд рублей, из которых 900 млн рублей планируется направить на работы к 2024 году. Об этом сообщила гендиректор АО «Агросила» Светлана Барсукова.

По ее словам, эти средства будут использованы на реконструкцию птичников, внедрение новой системы вентиляции, замену оборудования и начало строительства двух новых птичников, что позволит птицефабрике достичь производственных показателей в 60 тыс. тонн мяса птицы в живом весе к 2028 году.

Анализ показал, что прошлый год был отмечен засушливыми условиями, вызвавшими снижение урожайности основных культур. Например, валовый сбор зернобобовых культур составил 259 тыс. тонн, сахарной свеклы – 755 тыс. тонн, подсолнечника – 24,3 тыс. тонн, рапса – 11 тыс. тонн.

С целью диверсификации «зерновой корзины» «Агросила» постоянно находится в поиске агротехнологии, которая позволит создать оптимальные условия для производства сельхозкультур в условиях засухи.