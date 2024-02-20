«Агросила» направит на развитие проектов более 5 млрд рублей

Холдинг Агросила закрыл 2023 год с выручкой более 57,88 млрд рублей и чистой прибылью свыше 1,85 млрд рублей. На улучшение собственных проектов в 2023 году АГРОСИЛА направила около 4,4 млрд рублей с НДС. Об этом сообщила гендиректор АО «Агросила» Светлана Барсукова.

Основные достижения включают усиление рентабельности в глубокой переработке и растениеводстве, строительство животноводческого комплекса, расширение мощностей Набережночелнинского элеватора и другие инновационные проекты.

Планы на 2024 год включают инвестиции в развитие проектов на сумму 5,1 млрд рублей, модернизацию птицефабрики, внедрение новых агротехнологий для повышения урожайности и производительности, а также увеличение молочной продуктивности коров.