Аферисты обманули жительницу Казани с авиабилетами

В Вишнёвском отделе полиции зарегистрировали тревожное обращение от 56-летней жительницы Казани, ставшей жертвой хитроумного мошенничества.

В начале декабря она решила сэкономить и искала выгодные предложения на авиабилеты в одном из популярных мессенджеров. Убедившись, что попала на привлекательный сайт, женщина прошла регистрацию и перевела 28 тысяч рублей, ожидая получения электронных билетов. Однако радужные мечты о путешествии разбились о жестокую реальность — никаких билетов не пришло, а связь с «продавцами» оказалась потеряна: чат был удалён.

Теперь в отношении данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские активно работают над установлением личностей злоумышленников и собирают улики для раскрытия преступления.

Министерство внутренних дел Республики Татарстан призывает граждан быть внимательными и приобретать авиабилеты исключительно на проверенных платформах или в официальных кассах, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций в будущем.