Я выбираю небо: Казанский авиационный фестиваль с концертом Dabro

После годового перерыва в Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо!».

Зрителям представили «аллею профориентации» с участием предприятий авиационной промышленности, показательные выступления байкеров, над акваторией Казанки пролетела авиационная техника. В конце праздника состоялся концерт, хедлайнером выступила группа Dabro.

С приветственным словом выступил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробенко.

«В Казани есть и научно-исследовательские институты, и авиационные университеты, и заводы. Мы производим самолёты, вертолеты и беспилотники. На этих заводах работают около 25 тысяч жителей республики. На сегодняшний день авиационная отрасль — это флагман экономики Татарстана», — сказал он.

Завершением праздника стал фейерверк, который расцвел яркими красками над Казанкой, символизируя единство и надежду на будущее авиационной отрасли Татарстана.