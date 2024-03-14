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«Я себе такое никогда не позволю!»: казанский тату-мастер возразил известному блогеру в шоу «Это нормально?»

«Я себе такое никогда не позволю!»: казанский тату-мастер возразил известному блогеру в шоу «Это нормально?»

ТНТ

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ТНТ запустило самое скандальное шоу на российском ТВ «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым. Ни один из выпусков проекта не остается без сенсационных откровений, признаний, конфликтов и даже драк. В новом выпуске среди участников мужской команды появился казанский тату-мастер Руслан Смо.

Автор фото: ТНТ

Во время шоу гостям задают бытовые и, порой, каверзные вопросы. В ходе обсуждения первого вопроса о том, нормально ли встречаться с бывшей/бывшим своего друга, у Руслана и Николая Сердюкова возникли недопонимания. Блогер рассказал о том, что в его кругу общения подобное можно сравнить с питанием падалью. Руслан же возразил, отметив, что он бы никогда не позволил себе такой формулировки. Молодой человек считает, что формулировка «падалью питаться» некорректная, так как человек — это не какой-то предмет, который можно подобрать.

Автор фото: ТНТ

Также одной из тем, которую обсудили участники шоу, стал вопрос о том, нормально ли, когда мужчина ходит на бьюти-процедуры. Руслан высказал свое однозначное мнение и считает, что это проявление гигиены, любви к себе, ухода за своим телом и лицом.

Молодой человек поделился своими впечатлениям об участии в шоу: «Ощущения прекрасные, классный опыт. Было круто работать на одной площадке с профессионалами. Больше всего запомнилась, конечно же, Ольга Бузова.

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