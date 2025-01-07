9 человек погибли из-за землетрясения в Тибете

В результате мощного землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, умерли 9 человек.

По сведениям ТАСС, стихия нанесла серьезный ущерб жилым и хозяйственным зданиям, многие из них оказались разрушены. Власти незамедлительно организовали спасательные операции и поиски пострадавших.

Кроме того, в регионе проводится эвакуация людей из-за сохраняющейся угрозы новых толчков.