9 человек погибли из-за землетрясения в Тибете
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В результате мощного землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, умерли 9 человек.
По сведениям ТАСС, стихия нанесла серьезный ущерб жилым и хозяйственным зданиям, многие из них оказались разрушены. Власти незамедлительно организовали спасательные операции и поиски пострадавших.
Кроме того, в регионе проводится эвакуация людей из-за сохраняющейся угрозы новых толчков.
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