В рамках национального проекта 87 населенных пунктов республики получат доступ к интернету. Этот шаг не только расширяет цифровые горизонты, но и создает новые возможности для образования, бизнеса и общения между жителями.

За последние четыре года мобильный интернет достиг 77 деревень и сел с населением от 100 до 500 человек. Это следует отразить в локальных инициативах, которые будут поддерживать местные самоуправления и стимулировать молодежь оставаться на родной земле.

Определение приоритета подключения осуществляется на основе голосования самих жителей районов Татарстана, позволяя населению активнее участвовать в принятии решений, касающихся их жизни. Голосование проводится с 5 августа по 17 ноября, и каждый гражданин старше 18 лет имеет возможность выразить свое мнение, что подчеркивает демократический подход данного проекта. Подключение к интернету станет важным шагом на пути к интеграции отдаленных районов в единую цифровую среду страны.