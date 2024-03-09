8 марта, десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

В Татарстане в праздничный день — 8 марта, сотрудники Госавтоинспекции задержали 25 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Стало известно, что из числа задержанных четверо уже лишались прав за совершение на преступления подобного рода. Для таких нарушителей предусмотрена уголовная ответственность.





Представители ГИБДД сообщили, что на улице Закиева в Казани был задержан 25-летний водитель автомобиля марки Hyundai, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови превышал разрешенные нормы в пять раз.Еще один эпизод произошел на улице Булгакова в Лениногорске, где 39-летний водитель автомобиля «Лада» отказался от прохождения проверки на состояние опьянения.Пресс-служба уточнила, что управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения влечет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 2,5 до 2 лет. При повторном нарушении, водителя может ожидать лишение свободы на срок до двух лет.