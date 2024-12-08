8 декабря жители Татарстана смогут увидеть соединение Луны и Сатурна

В Татарстане местные жители смогут увидеть соединение Луны и Сатурна. Об этом сообщает пресс-служба Казанского федерального университета со ссылкой на директора Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрия Нефедьева.

В воскресенье, 8 декабря, в 11:49 по московскому времени произойдёт уникальное астрономическое явление — соединение Луны и Сатурна. Это событие будет доступно для наблюдения в течение 24 часов, в том числе и в Казани.

Оба космических тела будут располагаться в созвездии Водолея. В этот момент Луна будет находиться в фазе первой четверти, её освещённость составит 48%. Это создаст идеальные условия для наблюдения. Сатурн можно будет увидеть без использования оптических приборов, а его кольца станут видны в бинокль или любительский телескоп.

Наблюдение за сближением Луны и Сатурна — это отличный шанс обнаружить газовый гигант на ночном небе без привлечения профессиональных астрономов.