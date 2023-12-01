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· Артем Акчурин

72 тысячи рублей - идеальный размер пенсии для казанцев

72 тысячи рублей - идеальный размер пенсии для казанцев

russian.rt.com

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Для комфортного уровня жизни среднестатистическому казанскому пенсионеру необходимо 72,2 тысячи рублей. Всего 3 года назад пенсионеры могли бы довольствоваться на 43,4 тысячи рублей. О данных сообщает РБК.


В свою очередь в столице России запросы пенсионеров достигли 104 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге 83 тысячи. А в среднем по стране для качественной жизни в старости граждане хоте ли бы получать 59,2 тыс.рублей. Это на 22% ниже, чем предпочитают Казанцы.

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