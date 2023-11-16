Новости Татарстана
· Артем Акчурин

672 многоквартирных дома отремонтируют в 2024 году в Татарстане

672 многоквартирных дома отремонтируют в 2024 году в Татарстане

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В 2024 году в рамках программы капитального ремонта в Татарстане будет восстановлено и обновлено 672 многоквартирных дома, общей площадью свыше 4,3 миллиона квадратных метров. Эту информацию подтвердил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ - Алексей Фролов.

«На данный момент, региональный оператор заключает договоры в рамках программы капитального ремонта на 2024 год. В нее будет включено свыше 670 многоквартирных домов. Всего на осуществление этой программы потратят около 6,911 миллиарда рублей», - отметил Фролов.

Большая часть подготовительной документации уже готова, и в настоящий момент ведется работа по заключению контрактов с подрядчиками, чтобы они могли приступить к выполнению работ в зимний период.

«Речь идет о проведении работ в подъездах, замене лифтов и определенных участках крыш. Программа капитального ремонта имеет большое социальное значение для нас, поскольку она охватывает значительную часть населения республики», - добавил специалист.

Фролов также сообщил о завершении программы капитального ремонта на текущий год, отметив, что работы выполнены на 99,9%. Общий объем финансирования составил 6,65 миллиарда рублей. В рамках долгосрочной программы капитального ремонта в Татарстане включено более 17 тысяч домов, однако около 900 из них накапливают средства на специальных счетах, что представляет определенные риски.

Он также выразил свою обеспокоенность в отношении домов, которые не выполняют свои обязательства по перечислению средств подрядным организациям. Фролов отметил, что рабочая группа по капитальному ремонту многоквартирных домов в Татарстане планирует взять под особый контроль такие специальные счета, возможно поручив это казначейству.

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