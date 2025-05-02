67 млн рублей выделят на обслуживание беспилотных систем в Татарстане
В Татарстане на обслуживание беспилотной авиации направят 67 миллионов рублей. Информация об этом размещена в тендере на портале госзакупок.
Заказчиком выступает Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ, а генподрядчиком станет концерн «Алмаз-Антей». Финансирование будет осуществляться за счёт внутренних ресурсов корпорации. Работы планируют завершить до 10 декабря 2025 года.
Напомним, 23 апреля над Елабужским районом был сбит беспилотник. В тот же день в казанском и нижнекамском аэропортах ввели ограничения на полёты. Это привело к срыву визита делегации из Беларуси во главе с премьер-министром.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец