64 тысячи татарстанцев не могут выехать заграницу из-за долгов

Более 64 тыс. жителей Татарстана могут столкнуться с ограничениями выезда за границу на Новый год из-за задолженностей. Эту информацию предоставили в пресс-службе Управления судебных приставов республики Татарстан.





Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют всем, кто планирует посетить другие страны, проверить свое финансовое состояние и состояние своих близких на предмет наличия задолженностей. Для этого можно воспользоваться сервисом "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте Главного управления судебных приставов.Для получения информации о задолженностях необходимо ввести свои ФИО и дату рождения. Если у вас имеются исполнительные производства, то в сервисе будет указан отдел судебных приставов, где можно получить подробную информацию о наложенных ограничениях, а также скачать квитанцию для погашения долга.