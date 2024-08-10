63 жертвы финансового обмана в Казани

В Казани начнется судебный процесс против десяти лиц, которые подозреваются в мошенничестве, выдавая себя за организаторов торгов на криптовалютных платформах. Об этом проинформировала прокуратура республики.

В 2021 году указанные лица основали в Казани общество с ограниченной ответственностью под названием «Атлант». С августа 2021 года по январь 2023 года они, прикрываясь предложениями по обучению финансовой грамотности и организации сделок на электронных рынках и криптобиржах, обманным путем завладели более чем 36 миллионами рублей. В результате их действий пострадали 63 человека.

Следствие установило, что подозреваемые использовали различные методы манипуляции, чтобы привлечь клиентов и убедить их инвестировать свои средства в неоправданно выгодные схемы. Они обещали гарантированный доход, что в итоге обернулось значительными финансовыми потерями для пострадавших. Многие из них были уверены, что идут на законные инвестиционные возможности, не подозревая о мошенническом характере операций.

Пострадавшие лица уже обратились в суд с требованиями о возврате денежных средств. Эта ситуация вновь поднимает вопросы о необходимости более жесткого контроля за деятельностью новых финансовых рынков и криптовалютных платформ.