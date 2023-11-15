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6 тысяч рублей, стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани

6 тысяч рублей, стоимость проезда по М-12 от Москвы до Казани

newsko.ru

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Стоимость проезда по платной скоростной трассе М-12 от столицы России до Казани будет составлять примерно 6000 рублей.

Такие данные привел Дмитрий Костин, руководитель проекта седьмого этапа М12 государственной компании «Автодор».

15 ноября в РТ проводилось официальное открытие нового участка автомобильной дороги М-12.

Стоит отметить, что открытие новой дороги позволит сократить время поездки между Москвой и Казанью до 6,5 часов.

Кроме того, благодаря развитию трассы, в будущем вырастет потенциал градостроения в регионах, которые соединяют автотрассу и появится 110 000 новых рабочих мест.

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