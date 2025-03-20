Mash Iptash: 6 детей пострадали при учениях по эвакуации в татарстанской школе

В начале марта родителей попросили сдать деньги на «оклейку окон». Вместо уроков пятиклассники заклеивали рамы малярным скотчем на случай атаки беспилотников. Кроме того, в школе регулярно проводили учебные эвакуации, но безопасного укрытия там не оказалось. Поэтому детей уже четыре раза отправляли прятаться под ближайшие кусты — кадры с таких "учений" есть в сети.

Организация эвакуации оказалась хаотичной: в давке несколько детей упали, а один мальчик ударился головой так сильно, что ему наложили швы. Об этом рассказала одна из мам.

Директор школы не отвечает на звонки. Родители уже обратились в прокуратуру и МЧС, где пообещали провести проверку, пишет Mash Iptash.