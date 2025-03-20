Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Mash Iptash: 6 детей пострадали при учениях по эвакуации в татарстанской школе

Организация эвакуации оказалась хаотичной

Mash Iptash

Подписаться на Дзен.канал

В начале марта родителей попросили сдать деньги на «оклейку окон». Вместо уроков пятиклассники заклеивали рамы малярным скотчем на случай атаки беспилотников. Кроме того, в школе регулярно проводили учебные эвакуации, но безопасного укрытия там не оказалось. Поэтому детей уже четыре раза отправляли прятаться под ближайшие кусты — кадры с таких "учений" есть в сети.

Организация эвакуации оказалась хаотичной: в давке несколько детей упали, а один мальчик ударился головой так сильно, что ему наложили швы. Об этом рассказала одна из мам.

Директор школы не отвечает на звонки. Родители уже обратились в прокуратуру и МЧС, где пообещали провести проверку, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

обработка от тараканов в квартире цена москва отзывы

Новости Казани

день назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена

Интересное в Казани

2 дня назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

реставрация ванны жидким акрилом в Уфе

Не у нас

день назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Новости Казани

день назад

Бастрыкину доложат о деле с похищением подростка в Казани 17 марта

Не у нас

час назад

Уничтожено 96% морских видов: 250 млн лет назад чуть не погибло все живое

Не у нас

день назад

В Тверской области в «Газели» произошел взрыв газового баллона

Новости Казани

день назад

На Ямашева произошло серьезное ДТП
Лонгриды
день назад

"Территория долголетия": Казань делится лучшими практиками для долгой и активной жизни

"Долголетие — результат осознанных решений и ак...

Новости Казани

час назад

20 марта в Казани прошла эвакуация в 2 колледжах и техникуме

Гид по скидкам Казани

день назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани

Новости Татарстана

час назад

Mash Iptash: 6 детей пострадали при учениях по эвакуации в татарстанской школе

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 3 апреля пройдет предпоказ фильма «Батя 2. Дед»
В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платфо...
Новости Казани
21 час назад

В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платформы слетела машина с людьми

Не у нас

2 часа назад

Батюшка объяснил особенность христианского брака

Не у нас

3 часа назад

Появились кадры поврежденной больницы в Энгельсе после атаки БПЛА

Не у нас

3 часа назад

Была разодрана трахея: женщина натравила собаку на соседа
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025