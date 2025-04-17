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55-летний татарский певец Рахматуллин рассказал странный слух о нем

Артист признался, что слухов было немало, но н...

pixabay.com

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Татарский певец и автор песен Ринат Рахматуллин поделился с аудиторией телеканала TMTV тем, какой слух о себе он считает самым необычным. Артист признался, что слухов было немало, но наиболее странным для него стало сообщение в соцсетях о собственной смерти. По его словам, после появления этой информации ему начали звонить знакомые с тревожными вопросами — жив ли он и всё ли с ним в порядке.

Рахматуллину сейчас 55 лет. Он женат на девушке по имени Динара, которая младше его на 29 лет. Певец отметил, что значительная разница в возрасте не стала для них преградой в отношениях.

Артист известен не только своей музыкой, но и чередой опасных происшествий, в которые он попадал. За свою жизнь он оказался участником 28 дорожно-транспортных происшествий, разбил 17 автомобилей, трижды попадал под «КАМАЗ» и дважды — под грузовик, а также пережил падение с моста высотой 15 метров.

Одним из самых громких инцидентов стал случай в ноябре 2024 года, когда певец спровоцировал аварию перед зданием администрации Буинска. Тогда он находился за рулём в нетрезвом состоянии, несмотря на то что ранее уже был лишён водительских прав за другое ДТП. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, пишет KazanFirst.

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